Дорожное движение на некоторых улицах столицы будет перекрыто на месяц

Дорожное движение на некоторых улицах столицы будет перекрыто на месяц

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что в период с 24 ноября по 20 декабря будет перекрыто дорожное движение по одной из полос улицы Иона Крянгэ в периметре улиц Виссарион Белинский – Алба-Юлия. Данная мера связана с выполнением работ по восстановлению водопроводных сетей. 

Кроме этого, с 24 по 27 ноября будет перекрыто дорожное движение на перекрёстке улиц 31 Августа и Влайку Пыркэлаб. Там будут проводиться работы по переносу газовой трубы.

Муниципальные службы просят граждан проявить понимание и приносят извинения за причиненные неудобства. Водителям, пересекающим участки, где будет приостановлено дорожное движение, настоятельно рекомендуется соблюдать временные указатели или объезжать данные зоны.

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