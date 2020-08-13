Дорожное движение на некоторых улицах столицы будет перекрыто до конца сентября

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Примария муниципия Кишинев сообщает, что в период с 12 августа по 30 сентября будет перекрыто дорожное движение на улицах А. Космеску, М. Ломоносов и И. Ганя. Данная мера предпринята в связи с выполнением работ по восстановлению водопроводных сетей.

Муниципальные службы просят граждан проявить понимание и приносят извинения за причиненные неудобства. Водителям, пересекающим участки, где будет приостановлено дорожное движение, настоятельно рекомендуется соблюдать временные дорожные указатели или объезжать данную зону.

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