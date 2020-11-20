Дорожное движение на некоторых улицах столицы будет перекрыто до конца ноября

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с 20 по 29 ноября будет перекрыто дорожное движение по улице Университэций в периметре улиц Алексей Матеевич – Антон Крихан. Данная мера принята в связи с выполнением работ по восстановлению канализационных сетей.

Кроме того, в период с 20 по 29 ноября дорожное движение по улице Митрополит Дософтей в периметре улиц Сфатул Цэрий и Триколорулуй также будет перекрыто по этой же причине.

Муниципальные службы просят граждан проявить понимание и приносят извинения за причиненные неудобства. Водителям, пересекающим участки, где будет приостановлено дорожное движение, настоятельно рекомендуется соблюдать временные указатели или объезжать данные зоны.

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