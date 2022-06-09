Дорожное движение на некоторых участках в центре столицы будет временно перекрыто

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что в период с 9 по 17 июня будет перекрыто дорожное движение на пересечении улиц 31 Августа 1989 и Петру Мовилэ. Данная мера связана с выполнением работ по прокладке водопроводных сетей.

Кроме того, в период с 10 июня по 9 июля будет частично перекрыто дорожное движение по улице Георге Асаки в периметре улиц Митрополита Гурие Гросу и Михаила Лермонтова.

Муниципальные службы просят граждан проявить понимание и приносят извинения за причинённые неудобства. Водителям, пересекающим участки, где будет приостановлено дорожное движение, настоятельно рекомендуется соблюдать временные указатели или объезжать данные зоны.

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