Дорожное движение на двух улицах в столице перекроют: как будет ездить общественный транспорт

Дорожное движение на двух улицах в столице перекроют: как будет ездить общественный транспорт

В воскресенье, 26 июня, с 06.00 до 16.00, будет перекрыто дорожное движение по улицам Виссарион Белинский и Василе Лупу. Данная мера связана с проведением соревнований в рамках Чемпионата Молдовы по триатлону. 

Общественный транспорт будет курсировать следующим образом:

Троллейбус №3. В сторону Буюкан: ул. Букурешть – ул. А. Щусев – ул. М. ВИтязул – ул. Колумна – ул. И. Крянгэ и далее по установленному маршрут. В сторону Телецентра: ул. И. Крянгэ – бул. Штефан чел Маре – ул. Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони и далее по установленному маршруту.

Троллейбус №4: бул. Штефан чел Маре – ул. И. Крянгэ (туда и обратно, с поворотом на Площадь Унирий Принчипателор).

Троллейбус №35: ул. И. Крянгэ – бул. Штефан чел Маре – ул. А. Щусев – ул. Букурешть.

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