Дорожное движение на двух участках в центре столицы будет временно перекрыто

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что в период с 20 по 22 декабря будет перекрыто дорожное движение по улице Александру чел Бун в периметре улиц Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони – Мария Чеботарь. Даная мера связана с проведением работ по восстановлению асфальтового покрытия.

Кроме того, в период с 18 по 20 декабря будет частично перекрыто дорожное движение по улице Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони в периметре улиц Константин Тэнасе – Колумна. Это связано с выполнением работ по восстановлению водопроводных и канализационных сетей.

Муниципальные службы просят граждан проявить понимание и приносят извинения за причиненные неудобства. Водителям, пересекающим участки, где будет приостановлено дорожное движение, настоятельно рекомендуется соблюдать временные указатели или объезжать данные зоны.

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