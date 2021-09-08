Дорожные рабочие нашли труп мужчины на трассе в Оргееве

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По данным полиции, 45-летний пешеход скончался после того, как его сбил автомобиль. Инцидент произошёл минувшей ночью.



Водитель скрылся с места аварии, передаёт deschide.md. На месте ЧП было обнаружено зеркало заднего вида, которое, предположительно, могло быть установлено на автомобиле марки Opel Vivaro или Renault Trafic.

Обстоятельства ДТП выясняются. Личность водителя устанавливается.

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