Дорожная сводка за сутки: пойманы более 800 лихачей

Дорожная сводка за сутки: пойманы более 800 лихачей

За последние 24 часа патрульные остановили на дорогах 811 водителей, превысивших допустимый скоростной режим.

52 автовладельца не уступили дорогу пешеходам, а 8 находились за рулём в нетрезвом состоянии. Причём у двоих водителей концентрация алкоголя зашкаливала: 1,60 мг/л и 1,15 мг/л. В обоих случаях транспортные средства были конфискованы, а нарушители привлечены к ответственности.

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