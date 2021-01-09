Дорожная сводка: за последние сутки полиция поймала около 600 лихачей и 14 пьяных водителей

Дорожная сводка: за последние сутки полиция поймала около 600 лихачей и 14 пьяных водителей

В связи с этим Национальный инспекторат общественной безопасности намерен усилить контроль на дорогах, увеличив количество полицейских постов на трассах.  Все нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

Напомним, что минувшей ночью в Дрокиевском районе произошло жуткое ДТП, в результате которого скончались два человека. По данным полиции, причиной аварии стало превышение скорости.

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