Дорожная сводка: более 2800 водителей нарушили ПДД на выходных

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За минувший уикенд автоинспекторы остановили на дорогах 22 нетрезвых водителя. 13 из них находились в сильном алкогольном опьянении.

По данным ГИП, 850 автовладельцев нарушили скоростной режим. Около 530 водителей проигнорировали указания дорожных знаков, 289 ехали с непристёгнутым ремнём безопасности.

В 259 случаях водители нарушили правила остановки или не уступили дорогу. Ещё 95 автовладельцев не пропустили пешеходов или велосипедистов.

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