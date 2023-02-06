Дорожная сводка: более 2800 водителей нарушили ПДД на выходных

Дорожная сводка: более 2800 водителей нарушили ПДД на выходных

За минувший уикенд автоинспекторы остановили на дорогах 22 нетрезвых водителя. 13 из них находились в сильном алкогольном опьянении.

По данным ГИП, 850 автовладельцев нарушили скоростной режим. Около 530 водителей проигнорировали указания дорожных знаков, 289 ехали с непристёгнутым ремнём безопасности.

В 259 случаях водители нарушили правила остановки или не уступили дорогу. Ещё 95 автовладельцев не пропустили пешеходов или велосипедистов.

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