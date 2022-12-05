Дорожная сводка: 4000 водителей нарушили ПДД на выходных

Дорожная сводка: 4000 водителей нарушили ПДД на выходных

За минувший уикенд сотрудники НИОБ выявили на дорогах страны 32 нетрезвых водителя.

1 007 автовладельцев были оштрафованы за превышение скорости. Около 700 водителей ехали с непристёгнутым ремнём безопасности, 109 разговаривали во время вождения по телефону. Более 350 водителей нарушили правила остановки, ещё свыше 580 проигнорировали указания дорожных знаков. В 211 случаях автовладельцы не пропустили пешеходов.

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