Дорожная статистика: с начала года в столице произошло более 160 аварий с пешеходами (ВИДЕО)

Дорожная статистика: с начала года в столице произошло более 160 аварий с пешеходами (ВИДЕО)

Всего же в Кишинёве за первые 5 месяцев года зарегистрировано 354 ДТП.

Участниками 164 аварий стали пешеходы: 4 человека скончались, 122 получили травмы. В 39 случаях пешеходы переходили дорогу в неположенном месте: 3 человека скончались, а 37 были госпитализированы.

Автоинспекторы призывают пешеходов быть внимательными при переходе проезжей части, соблюдать ПДД и не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения.

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