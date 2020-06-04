Дорожная полиция: за трое суток зарегистрировано более сотни ДТП (ВИДЕО)

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В ночь на 3 июня на столичной улице Гренобля столкнулись два мотоцикла. Госпитализация потребовалась обоим водителям, а также 34-летнему пассажиру.

Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП и установить, кто из водителей виновен.

Всего за последние 72 часа сотрудники полиции зарегистрировали 124 ДТП. В 117 из них повреждения получили транспортные средства, а в 7 авариях пострадали 9 человек.

Нарушившие ПДД водители были оштрафованы на суммы от 900 до 1 500 леев с применением штрафных пунктов.

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