Дорожная полиция: в выходные полсотни водителей попались пьяными за рулём

Дорожная полиция: в выходные полсотни водителей попались пьяными за рулём

В субботу и воскресенье на дорогах страны было выявлено более 1 600 нарушений ПДД.

В частности:

  • более 640 водителей превысили скорость;
  • около 200 водителей проигнорировали дорожные знаки;
  • 57 человек находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения;
  • 19 человек были оштрафованы за несоблюдение мер общественного здоровья в период пандемии.

За отчётный период произошло 9 серьёзных ДТП. В результате один человек погиб, 9 получили травмы.

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