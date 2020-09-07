Дорожная полиция: в выходные полсотни водителей попались пьяными за рулём

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В субботу и воскресенье на дорогах страны было выявлено более 1 600 нарушений ПДД.

В частности:

более 640 водителей превысили скорость;

около 200 водителей проигнорировали дорожные знаки;

57 человек находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения;

19 человек были оштрафованы за несоблюдение мер общественного здоровья в период пандемии.

За отчётный период произошло 9 серьёзных ДТП. В результате один человек погиб, 9 получили травмы.

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