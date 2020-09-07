Дорожная полиция: в выходные полсотни водителей попались пьяными за рулём

В субботу и воскресенье на дорогах страны было выявлено более 1 600 нарушений ПДД.
В частности:
- более 640 водителей превысили скорость;
- около 200 водителей проигнорировали дорожные знаки;
- 57 человек находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения;
- 19 человек были оштрафованы за несоблюдение мер общественного здоровья в период пандемии.
За отчётный период произошло 9 серьёзных ДТП. В результате один человек погиб, 9 получили травмы.
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