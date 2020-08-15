Дорожная полиция: массовая проверка водителей выявила многочисленные нарушения (ФОТО)

Накануне сотрудники НИОБ провели мероприятия, направленные на выявления водителей, уклоняющихся от уплаты штрафов. Проверки прошли на въездах в Калараш, Унгены, Фалешты и Рышканы.
Сотрудники дорожной полиции остановили и проверили более 250 водителей. В итоге было составлено 59 протоколов, выписано 57 повесток и наложены 157 штрафных пунктов.
Среди наиболее серьёзных нарушений ПДД встречались: превышение допустимого предела скорости, вождение в состоянии сильного алкогольного опьянения. Также были выявлены следующие нарушения:
- управление автомобилем с дефектами тормозной системы или рулевого механизма;
- несоблюдение указаний дорожных знаков;
- нарушение правил регистрации транспортного средства;
- отсутствие водительских прав, непристёгнутый ремень безопасности и др.
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