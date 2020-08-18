Дорожная полиция: десятки протоколов составлены на нарушивших водителей (ФОТО)

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Сегодня утром на въезде в столицу сотрудники дорожной полиции выявляли водителей, нарушивших ПДД и уклоняющихся от уплаты штрафов.

Так, всего за несколько часов было проверено более 200 водителей. На имена 42 из них были составлены протоколы о нарушениях. Больше всего санкций было применено за превышение скорости, игнорирование запрещающего сигнала светофора и несоблюдение дорожной разметки. Также были выявлены водители, нарушившие правила эксплуатации или регистрации транспортных средств.

Ещё 76 водители получили вызовы в Отдел мониторинга и документирования дорожного движения (ОМДДД) Национального инспектората общественной безопасности.

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