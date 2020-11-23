Дороги, водоснабжение, канализация: инвестиции в инфраструктуру будут продолжены (ВИДЕО)

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Дорожный фонд в 2021 году будет таким же впечатляющим, как и в 2020-м, а проект “Хорошие дороги” будет продолжен. Об этом на брифинге для прессы заявил Ион Кику. Глава правительства подчеркнул, что инвестиции в инфраструктуру останутся приоритетом кабинета министров и в будущем году.

Будут продолжены, добавил он, и проекты, касающиеся обеспечения населённых пунктов страны водой и канализацией.

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