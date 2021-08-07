Дороги в нескольких районах Молдовы повреждены в результате проливных дождей

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Из-за обильных осадков, выпавших на этой неделе, повреждены некоторые участки дорог в Сынжерейском, Фалештском, Оргеевском, Глодянском, Каларашском, Унгенском, Каушанском, Чимишлийском, Бричанском, Окницком, Яловенском, Флорештском, Сорокском, Страшенском, Кагульском, Бессарабском, Комратском районах, а также в Кишинёве.

Как уточнили в Государственной администрации автомобильных дорог, пишет moldpres.md, проезжая часть, тротуары, дренажные системы и малые мосты на 20 участках дорог оказались заиленными. Сильный ветер повалил множество деревьев.

Руководство дорожной администрации поручило территориальным подразделениям АО “Drumuri” провести работы по очистке дорог, мостов и канав, а также убрать ветки с тротуаров и проезжей части на пострадавших участках трасс.

К процессу очистки и разблокирования национальных дорог привлечено 46 единиц спецтехники и 107 дорожных рабочих.

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