Дороги в муниципии ремонтируются и зимой

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Муниципалитет заключил контракт на поставки 500 тонн холодного асфальтобетона для проведения в Кишинёве работ по ликвидации повреждений проезжей части улиц и ликвидации аварийных ситуаций на дорогах зимой. Материал будет использован для главных и второстепенных улиц муниципия, приоритет будет отдан тем, по которым курсирует общественный транспорт.

Работы по ликвидации аварийных ситуаций на проезжей части с применением холодного асфальтобетона начались на прошлой неделе и выполняются МП „Exdrupo”. Другим способом ремонта дорог в холодный период является укладка прессованного асфальтобетона, пишет ipn.md.

На прошлой неделе МП „Exdrupo” выполнило работы по демонтажу и установке бордюра, а также укладке гравия на улицах Браништий и Иона Некулче. Выполнены и работы по ремонту водосточной системы – 43 элемента, при этом очищено 124 водоприёмника. Также произведены ремонт или замена 121 дорожного знака.

Помимо текущего ремонта, в столице ведутся и другие работы по ремонту дорожной инфраструктуры. В рамках проекта „Реабилитация центральных улиц и модернизация общественного освещения в центре Кишинёва”, финансируемого ЕБРР и ЕИБ, на ул. 31 Августа на прошлой неделе были проведены работы по восстановлению инженерных сетей. На всех остальных стройплощадках работы на проезжей части были законсервированы, продолжаются только работы над тротуарами и освещением на улицах 31 Августа и Александру чел Бун.

На бульваре Дачия, на участке между бульваром Дечебал и улицей Валя Трандафирилор, в направлении сектора Центр, ведутся работы по благоустройству пешеходной зоны, уличной парковки и общественного освещения. В секторе Ботаника идут работы по ремонту подъездных путей к дворам многоэтажных жилых домов.

Кроме того, во всех секторах города обустроены подъездные пути к образовательным учреждениям. В зоне исторического центра продолжаются работы по восстановлению тротуаров, а на улице Михай Витязул – работы по ремонту моста.

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