Дороги в 29 районах и 2 муниципиях отремонтированы в рамках проекта “Хорошие дороги для Молдовы-2020”

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В 29 районах и двух муниципиях страны были завершены ремонтные работы в рамках программы “Хорошие дороги для Молдовы-2020”. Об этом сообщила Государственная администрация дорог.

По данным ведомства, работы по асфальтированию завершились в муниципиях Кишинёв и Бельцы, а также в районах: Новые Анены, Бессарабка, Бричаны, Кагул, Калараш, Кантемир, Каушаны, Криуляны, Дондюшаны, Дубоссары, Дрокия, Единцы, Фалешты, Флорешты, Глодяны, Хынчешты, Яловены, Окница, Оргеев, Резина, Рышканы, Сынжерей, Шолданешты, Сорока, Штефан-Водэ, Страшены, Тараклия, Теленешты, Унгены.

Из 298,7 км дорог, предусмотренных проектом, было отремонтировано около 294 км дорог. Таким образом, было выполнено 98% работ.

В настоящее время ремонт дорог продолжается на пяти участках в районах Чимишлия (в городе Чимишлия), Леова (в городе Леова), Ниспорены (в селе Чутешть) и в Гагаузии (на двух участках в селе Кириет-Лунга).

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