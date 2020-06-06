Дороги, колодец, памятник: жители Садова вместе с президентом благоустроили населенный пункт по случаю его 600-летия (ФОТО, ВИДЕО)

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Недавно родное село Игоря Додона Садова отпраздновало 600 лет со дня основания. По этому случаю глава государства вместе с селянами решили внести свой вклад в развитие населенного пункта. При поддержке местных жителей были отремонтированы и построены дороги, восстановлены и обустроены колодец и распятие в центре села, а также установлен памятник героям, павшим на полях сражений Великой Отечественной войны.

Сегодня вместе с главой села Тудором Ангелом, местными советниками и сельскими жителями президент принял участие в чине освящения колодца под председательством митрополита Кишинева и всея Молдовы Владимира и епископа Унгенского и Ниспоренского Петра.

– Я горжусь тем, что вместе с садовцами нам удалось построить эти объекты, которые придадут красивый вид и добавят солидности селу. Я призываю граждан принять участие в развитии их населенных пунктов. Только благодаря развитию сёл и городов нам удастся сделать страну процветающей и восстановить экономику Республики Молдова, – отметил он на своей странице в соцсети.

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