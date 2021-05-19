Дорога с железной историей

0

В этом году первому поезду Молдовы исполняется 150 лет

Вот уже 10 лет как в Кишинёве открыт Музей истории Железной дороги Молдовы.

Экспонаты приходилось разыскивать на складах и станциях всей страны. Теперь в его экспозиции есть даже действующие макеты кабин пассажирского дизель-поезда и паровоза с топкой. Этот паровоз-ветеран ЭР № 7171 работал на станции Окница до 1990 года.

Зелёный свет

Уже который год ГП «Железная дорога Молдовы» балансирует на грани банкротства. На сегодняшний день его долги приближаются к 700 млн леев, из которых седьмая часть – по зарплате. И если настоящее у ЖДМ катастрофическое, будущее – туманное, то о том, каким было прошлое, длиной в полтора века, можно узнать в музее ЖДМ.

Под выставку отвели три небольших зала во Дворце культуры железнодорожников. Посетителей встречает настоящий станционный семафор. Если горит зелёный свет – значит музей открыт. Первое что бросается в глаза – жёлто-оранжевая кабина дизель-поезда из тех, венгерских, которые до сих пор обеспечивают пассажирское сообщение по стране. В кабину пускают всех желающих.

– Тут можно посидеть на откидном кресле, ощутить себя машинистом, наблюдая за работой приборов, – рассказывает администратор музея Алина Коцага. – Все приборы действующие: лампочки светятся, стрелки подрагивают – всё как в настоящем дизель-поезде.

На стендах выставлено множество документов и копий исторических фотографий. По ним можно проследить весь путь предприятия за минувшие полтора века. Эти годы делятся на четыре этапа: российский, румынский, советский и период независимости. К моменту развала Союза в Молдове было более 1300 километров железнодорожных путей. Если проследить исторически, то почти вся ж/д сеть республики была построена в царский период. К 1917 году получилось связать единой сетью путей все крупные города бессарабского края. Для этого достаточно взглянуть на карту железных магистралей республики – она украшает одну из стен музея. Все направления высвечиваются на ней пунктирными лампочками. Можно осветить и каждую ветку в отдельности. Всего за годы существования ЖДМ построили 17 путей между городами и крупными станциями: 11 из них за 1871–1917 годы, а остальные шесть – за последующие 100 лет.

Если проследить исторически, то почти все ж/д магистрали республики были построены в царский период. К 1917 году получилось связать единой сетью все крупные города бессарабского края.

Вагончик тронется – вокзал останется

Обращает на себя внимание архитектура вокзалов. Судя по многочисленным музейным фотографиям, их строили с душой. Примечателен аккуратный стиль небольших ж/д станций, построенных в румынский период. Архитектура соседней страны в те годы отличалась уникальным своеобразием. Её можно встретить только на территориях, входивших в состав Румынского королевства перед Второй мировой войной.

– Первый вокзал Кишинёва был маленьким и деревянным, именно к его перрону 15 августа 1871 года подошёл первый поезд, проехавший по только что построенной железной дороге, – рассказывает Алина Коцага. – Так что в этом году ЖДМ исполнится 150 лет. Деревянное здание простояло недолго, а новое начали строить в середине 1870-х годов. Оно чем-то напоминало крепость, но при этом считалось одним из самых красивых среди вокзалов Европы. Проектировал его австрийский архитектор Генрих Лонский. В 1944 году здание было разрушено во время бомбёжек. Восстанавливать его не стали, а в 1948 году построили новое. Вокзал строил приглашённый академиком Алексеем Щусевым, отвечавшим за восстановление Кишинёва, одесский зодчий Леонид Чуприн, который как раз специализировался на вокзальной архитектуре.

Парад раритетов

Ещё в музее можно увидеть множество небольших привлекательных экспонатов – например срезы рельс. Оказывается, они бывают разных типов – по профилю, использованному для их изготовления металлу и другие. Отдельным стендом представлена коллекция сигнальных фонарей позапрошлого века – размером с небольшое ведёрко, сверху кольцо, чтобы держать. Они квадратные, металлические, по бокам круглые окошки из разноцветного стекла. Внутри горел фитилёк.

– Такими фонарями сигналили подходящим к станции поездам, – рассказывает Алина Коцага. – Красный свет – сигнал паровозу остановиться, жёлтый – можно пройти через станцию на пониженной скорости, белый – разрешается проехать, не снижая скорости. Когда-то билеты было принято компостировать. Для этого существовали специальные аппараты, причём многочисленных моделей и типов. Почти все они собраны в нашей экспозиции, как и сами билеты. Видите, коричневые квадратики из картона?

Ещё в музее выставлен фрагмент настоящего железнодорожного пути со стрелками, приборами проверки качества стыков и многое другое. По словам администратора, когда создавался музей, на станции Кишинёва планировалось выделить запасной рельсовый путь и собрать на нём раритетные экспонаты – вагоны, тепловозы, паровозы, дрезины. Такая экспозиция была бы интересной и познавательной. Администрация музея не теряет надежды, что когда-нибудь предприятию удастся реализовать этот масштабный проект, но пока им не до этого.

Зато в экспозиции есть металлические таблички вагонов, эксплуатировавшихся когда-то в Молдове и в Бессарабии. Судя по ним, география их поставок в республику была обширной: не только российские и советские заводы, но и польские, и восточногерманские, и румынские. Есть даже американские и канадские вагоны с указанием года постройки. Судя по году, а это 1944-й, они попали к нам по ленд-лизу. Примечателен и массивный дубовый диван для пассажирских залов ожидания.

– Это один из последних, со станции Кобыльня, с севера Молдовы, – продолжает рассказывать о раритетах музея А. Коцага. – Ему почти сто лет. Когда-то такие были на каждом вокзале. Это он на вид такой громадный и неудобный, а вы попробуйте, присядьте.

И точно. И сидеть удобно, и лежать комфортно – не чувствуется, что под тобой твёрдое дерево. Раньше пассажиры проводили на таких диванах долгие часы ожидания и не уставали.

В целом музей оставляет приятное впечатление: небольшой и тихий. Почти все экспонаты можно потрогать руками – ощутить дух железной дороги. И что удивительно, вход туда бесплатный.

В тему

Погребённый тоннель

Румынский период (1918–1940) не отражён в музейной экспозиции. Объясняется это тем, что все материалы по тем годам находятся в Бухаресте. Румыны в 1924–1931 годах проложили 45 километров пути на перегоне Ревака – Кайнары. Планировалось тянуть ветку до села Сагайдак, ныне Чимишлийского района, но по каким-то причинам полностью проект не реализовали. Зато на этом направлении в 1929–1934 годах недалеко от села Цыпала был построен железнодорожный тоннель длиной в 689 метров – самый длинный из когда-либо действовавших в Молдове.

Тоннель взорвали летом 1944 года отступавшие немцы, и до сих пор он стоит засыпанный. Два раза рассматривался вопрос о его восстановлении – в 1975 и в 2004 годах. Оба раза экономические расчёты показывали, что восстанавливать дорогостоящее сооружение невыгодно – слишком мал грузопассажирский поток на этом участке пути. У румын был свой резон – не экономический, а военно-стратегический. Дорогу Кишинёв – Галац строили в обход расположенных в опасной близости от советской границы Бендер (Тигины ). К тому же новая железнодорожная линия на 65 километров сокращала путь до Галаца.

Лыко в строку

Идея «полумилорда»

Первые попытки построить железную дорогу в Бессарабии относятся к 1844 году. Тогда наместник царя на юге России князь Михаил Воронцов, воспетый Пушкиным («полумилорд, полукупец, полуподлец, полуневежда, но есть надежда, что будет полным наконец»), предложил императору Николаю I идею строительства железной дороги Одесса – Кишинёв. Но дальше предложения дело тогда не пошло. Взялись её строить частями только в 1865 году от теперешней станции Раздельная на Кучурган. В 1867-м путь протянули до Тирасполя, а к концу лета 1871 года дорога достигла Кишинёва. В 1875 году первые поезда пришли в Унгены. К концу лета 1894 года в эксплуатацию сдали участок Бельцы – Рыбница. Примечателен он 165-метровым тоннелем – первым, построенным в Бессарабии, и единственным, который действует до сих пор.

Олег Таценко