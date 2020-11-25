Дополнительные места для приёма COVID-пациентов оборудованы в Больнице дерматологии

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Как отметила на своей странице в соцсети глава Минздрава Виорика Думбрэвяну, эпидемиологическая ситуация в стране и в мире остаётся неблагоприятной. В связи с этим она призвала граждан соблюдать меры защиты, рекомендованные специалистами, чтобы помочь системе здравоохранения справиться с пандемией.

Думбрэвяну добавила, что для пациентов с коронавирусом подготовили ещё 50 мест в Больнице дерматологии. Возможности для обустройства дополнительных коек ищут и в других учреждениях.

– На этой неделе мы также закупили и передали муниципальным учреждениям 6 единиц мобильного оборудования для радиологического обследования. Они крайне необходимы пациентам в тяжёлом состоянии, – добавила она.

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