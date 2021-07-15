Дополнительная сессия по сдаче БАКа пройдёт с 19 по 26 июля

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Дополнительная сессия экзамена на степень бакалавра пройдет с 19 по 26 июля в соответствии с Программой экзаменационной сессии 2021 года. Об этом сообщили в Министерстве образования, культуры и исследований.

По данным ведомства, на дополнительную сессию зарегистрировались 3 138 кандидатов, которые будут сдавать экзамены в 14 центрах бакалавра, созданных для этой цели, передаёт moldpres.md.

Экзамены пройдут по следующему расписанию:

19 июля 2021 г. – румынский язык и литература;

20 июля 2021 г. – язык обучения;

21 июля 2021 г. – иностранный язык;

22 июля 2021 г. – профильный предмет;

23 июля 2021 года – предмет по выбору;

26 июля 2021 года – родной язык и литература.

Работы будут проверять с 20 по 26 июля, а результаты опубликуют в центрах бакалавра 28 июля. В течение 48 часов (28-29 июля) кандидаты смогут подать на апелляцию. Окончательные результаты после рассмотрения обращений будут объявлены 2 августа.

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