Дополнительная сессия по сдаче БАКа пройдёт с 19 по 26 июля

Дополнительная сессия по сдаче БАКа пройдёт с 19 по 26 июля

Дополнительная сессия экзамена на степень бакалавра пройдет с 19 по 26 июля в соответствии с Программой экзаменационной сессии 2021 года. Об этом сообщили в Министерстве образования, культуры и исследований.

По данным ведомства, на дополнительную сессию зарегистрировались 3 138 кандидатов, которые будут сдавать экзамены в 14 центрах бакалавра, созданных для этой цели, передаёт moldpres.md.

Экзамены пройдут по следующему расписанию:

  • 19 июля 2021 г. – румынский язык и литература;
  • 20 июля 2021 г. – язык обучения;
  • 21 июля 2021 г. – иностранный язык;
  • 22 июля 2021 г. – профильный предмет;
  • 23 июля 2021 года – предмет по выбору;
  • 26 июля 2021 года – родной язык и литература.

Работы будут проверять с 20 по 26 июля, а результаты опубликуют в центрах бакалавра 28 июля. В течение 48 часов (28-29 июля) кандидаты смогут подать на апелляцию. Окончательные результаты после рассмотрения обращений будут объявлены 2 августа.

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