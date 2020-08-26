Дополнительная работа педагогов будет оплачиваться

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Независимо от формы организации учебного процесса, в новом учебном году учителям будет выплачиваться полная заработная плата. Дополнительная работа, выполненная педагогами в зависимости от выбранной модели, будет оплачиваться.

Об этом вчера заявил министр образования, культуры и науки Игорь Шаров на рабочем заседании с профсоюзным активом Федерации профсоюзов образования и науки и профсоюзными лидерами регионов страны.

Министерство образования принимает все необходимые меры, чтобы работники системы образования могли вести свою деятельность в новом учебном году в безопасности, – сказал глава ведомства.

На заседании обсуждались оплата труда преподавателей, сотрудников учреждений за дополнительную работу в 2020-2021 учебном году; мотивация молодых специалистов оставаться в системе; повышение престижа профессии учителя; разработка и утверждение новых моделей деятельности внешкольных, художественных и спортивных образовательных учреждений в контексте эпидемиологической ситуации и др.

Участники встречи, пишет moldpres.md, отметили необходимость создания рабочей группы для разработки законопроекта о внесении изменений в некоторые нормативные акты, которые бы прямо регулировали порядок оплаты труда, времени, потраченного во время пандемии, на основе принципа сохранения полной заработной платы сотрудников системы.

Другие вопросы, затронутые в ходе обсуждений, касались необходимости изменения класса заработной платы педагогов с высшим образованием; обеспечение эффективной организации учебного процесса в 2020-2021 учебном году и др.

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