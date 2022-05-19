Дополнительная поворотная полоса на улице Каля Орхеюлуй готова к эксплуатации

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Обустройство дополнительной поворотной полосы на пересечении улиц Каля Орхеюлуй и Студенческой завершено. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

По его словам, всего было построено 860 м2 проезжей части и 760 м2 тротуара, а также 2 пешеходных островка. Также была отремонтирована остановка общественного транспорта на улице Студенческой. Вскоре будет нанесена дорожная разметка.

– Кроме того, на этом перекрёстке, по направлению к Ставченам, были модернизированы светофоры. Старые были заменены на новые, светодиодные, с таймером для пешеходов. Система управления светофорами была частично изменена, чтобы соответствовать новой полосе движения, – рассказал Чебан.

Благодаря дополнительной поворотной полосе будет облегчено движение транспорта в этом районе. Таким образом, будет обеспечен захват потока автомобилей, поворачивающих направо с Каля Орхеюлуй, и их беспрепятственное направление к улице Студенческой.

Также в этом году, по словам градоначальника, планируется начать работы по строительству дополнительной поворотной полосы на улице Соколень.

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