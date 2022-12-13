Доноры бюджетников

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О фактах попрания властью действующей правовой базы и общечеловеческих норм

Михаил Пойсик, доктор экономики, info@aif.md

Можно утверждать, что приход во власть партии «Действие и солидарность», как и нынешнего президента страны Майи Санду, произошёл на волне заверений в предвыборные периоды в том, что только они смогут обеспечить в Молдове безусловное верховенство законов и построение правового европейского государства.

Репер бездарного управления

Однако то, что впоследствии стало происходить в республике, оказалось весьма далёким не только от обещанных радужных перспектив – налицо в стране стремительное снижение уровня жизни и масса фактов попрания не только действующей правовой базы, но и общечеловеческих норм с ломанием через колено тех, кто осмелился противиться творимому произволу. И об этом всё чаще и острее заявляют представители как левых, так и правых партий, а также экспертное сообщество и рядовые граждане.

Разумеется, руководство страны всячески пытается перевести стрелки за свои провалы в социально-экономическом развитии на мировой финансовый кризис и военный конфликт на Украине, а также на происки России, якобы направленные на дестабилизацию политической ситуации. При этом упорно замалчивается сам факт того, что по итогам октября текущего года по уровню годовой инфляции к октябрю предыдущего Молдова с 34,62% последовательно продолжает закреплять за собой лидирующую позицию среди европейских государств, оставив далеко позади даже полуразрушенную Украину с 26,6%, а Россию – вообще с 12,7%! (В целом по еврозоне инфляция составила 10,7%.) И эти показатели – более чем очевидный репер бездарного управления Республикой Молдова.

Это и следствие неспособности договориться с Приднестровьем в части закупки достаточного количества электроэнергии у Молдавской ГРЭС, которая ещё в октябре экспортировала её по $62,5 за МВт/ч. При этом игнорируется сам факт того, что данная ГРЭС – не только крупнейшая, но и производящая самую дешёвую электроэнергию в регионе, работающая как на природном газе, так и на угле. Она была построена ещё в 1964 году с целью покрыть потребности не только тогдашней Молдавской ССР и юго-запада Украинской ССР, но и для экспорта электроэнергии на Балканы. Впоследствии её 12 энергоблоков были неоднократно модернизированы. По своей мощности они и сегодня способны покрыть потребности Московской области.

30 ноября, как и в многочисленных других случаях, власти РМ умудрились закупить электроэнергию в Румынии по цене €415 за 1 МВт/ч. В результате подобных закупок в центральных районах республики, которые обслуживает компания Premier Energy, для бытовых потребителей с 1 декабря произошло повышение тарифа до 5,9 лея за 1 кВт/ч, или на 23%. А для севера Молдовы, который обслуживает FEE Nord, тариф вырос до 5,6 лея, или на 18%.

Некоторый оптимизм вселяет то, что «Энергоком» наконец-то подписал договор на частичную поставку электроэнергии с Молдавской ГРЭС и было принято решение о снижении тарифа – хоть и незначительно, но всё же.

Природный газ и электроэнергия являются именно теми двумя триггерами, которые раскручивают уже ставшую и так запредельной инфляцию. При этом годовое удорожание электричества в октябре достигло 75,02%, а природного газа – вообще умопомрачительных 530,82%. А они, в свою очередь, тянут за собой практически всё остальное.

Убийство перспективы

Безусловно, данный договор со своими плюсами и минусами является компромиссом для обеспечения жителей обоих берегов Днестра электроэнергией и газом. При этом правый берег будет использовать газ из накопленных запасов.

А вот то, что представители действующей власти с апломбом заявляют, что с 2023 года Молдова вообще полностью откажется от российского газа, неминуемо приведёт к дальнейшему росту цен и тарифов. Ведь природный газ и электроэнергия являются именно теми двумя триггерами, которые раскручивают уже ставшую и так запредельной инфляцию. При этом годовое удорожание электричества в октябре достигло 75,02%, а природного газа – вообще умопомрачительных 530,82%. А они, в свою очередь, тянут за собой практически всё остальное.

Недавно министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявил: «В практическом плане Республика Молдова приостановила своё участие в заседаниях СНГ, не участвует в этих регулярных встречах. Происходят и другие вещи, которые явно свидетельствуют о полном несогласии Молдовы с тенденциями, проводимыми в этой области. Наш абсолютный приоритет – интеграция и вступление в Европейский союз».

К сожалению, министр и его соратники так и не осознали того, что весь мир не просто так борется за рынки, тогда как наша власть в результате проводимой внешней политики убивает саму перспективу торгово-экономического сотрудничества с Востоком. В частности, в 2021 году из 206,5 тыс. тонн отгруженных на экспорт яблок, груш и айвы 205,0 тыс. тонн было отправлено на рынки СНГ, в том числе в Российскую Федерацию 199,2 тыс. т. А сегодня молдавские плодоводы со своей продукцией в глубочайшем цейтноте и вынуждены сбывать её за бесценок.

На пенсионеров денег нет

Но особенно поражает то, до какого цинизма докатилась действующая власть, чтобы хоть как-то залатать финансовые прорехи, расползающиеся как тришкин кафтан. Вишенкой на этом торте стало ограбление самой обездоленной и беззащитной части населения – пенсионеров. И это происходит несмотря на то, что закон Республики Молдова № 156 от 14.10.1998 г. «О государственной пенсионной системе» с последующими дополнениями в своей статье 1(2) словно в насмешку декларирует, что «Целью настоящего закона является создание справедливой и устойчивой пенсионной системы, которая обеспечит получателям пенсий достойный уровень жизни». А в статье 13 прописано, что: 1) пенсии индексируются каждый год 1 апреля; 2) коэффициент индексации равен уровню инфляции по состоянию на конец предыдущего года, выраженному ростом потребительских цен в декабре соответствующего года в сравнении с тем же месяцем предшествующего года; 3) надбавка солидарности представляет собой неиндексируемую часть пенсии. Её размер меняется ежегодно в зависимости от индексации и повышения исчисленной пенсии и изменения минимальной пенсии.

Тем не менее в нынешнем году уже перешагнули через данные законодательные нормы. В итоге, с 1 апреля пенсии были проиндексированы на 13,94% плюс надбавка солидарности 171,71 лея. И всё бы логично, если бы не одно принципиальное «но». В нарушение действующего закона по факту пенсии проиндексировали только в той её части, которая не превысила уровень средней зарплаты по стране в 9900 леев! А то, что вышло за данный уровень, осталось неизменным.

Разумеется, многие пенсионеры, попавшие под данную синтагму и в апреле нынешнего года не досчитавшиеся положенного, не были в восторге от подобного произвола, но решили открыто не высказывать своё недовольство. Как-никак Молдова – самое бедное государство в Европе, и абсолютное большинство наших сограждан преклонного возраста еле сводят концы с концами. А с другой стороны, ведь они в период своей трудовой деятельности, зачастую превышающей 50 и более лет, получали высокую зарплату по-белому, не скрывая часть её в конвертах. Выплаченные именно ими соответствующие налоги формировали солидарный пенсионный фонд предыдущих поколений. Этот осадок обманутого человека наверняка сохранится в их памяти до конца оставшейся им жизни.

Тем не менее данный прецедент беззакония прокатил по-тихому и без явных эксцессов. И поэтому действующая власть решила, что безнаказанно можно залезть в карманы уже и ко всем пенсионерам. А эту инициативу в эфире одной из телепередач решился озвучить министр труда и социальной защиты населения Марчел Спатарь: «С 1 апреля 2023 года пенсии будут проиндексированы лишь на 14%». Дескать, приоритетом правительства на будущий год является повышение заработной платы бюджетникам. А то, что покупательная способность пенсий при этом сократится на весьма весомую часть, его, похоже, нисколько не озаботило.

Да и показатель годовой инфляции в 34,62% – во многом это средняя температура по больнице. У пенсионеров, как правило, потребительская корзина кардинально отличается по своему составу от средней по стране, на основании которой подсчитывается удорожание нашей жизни. Как известно, основные затраты пенсионеров уходят на коммунальные платежи и продукты питания, а они уже прибавили 125,86% и 36,23% соответственно. При этом овощи подорожали на 63,98%, фрукты – на 68,32%, сахар – на 55,91%, яйца – на 63,88%. Значительные суммы уходят на лечение и поддержание здоровья.

А ведь и это далеко ещё не конец. Своё влияние ещё не оказали подорожавшие питьевая вода и канализация – 0,6%, как и целый ряд других позиций, о росте которых уже заявлено, но пока официальной статистикой не учтено. И данное «запаздывание» в самое ближайшее время несомненно даст о себе знать, как и тот факт, что нынешние тарифы и цены уже выросли, а пенсии проиндексируют только с 1 апреля. Здесь следует напомнить, что и индексацию пенсий дважды в год также упразднила действующая власть.

КСТАТИ

Удручающая метаморфоза

То, что собираемых налогов в государственный фонд социального страхования уже многие годы не хватает для покрытия необходимых расходов, ни для кого не секрет. И этот дефицит примерно на треть покрывается из государственного бюджета. При этом растёт инфляция, и в унисон с ней увеличивается собираемость основных налогов – НДС и акцизов.

Но как их может быть в достатке, если на одного пенсионера должно приходиться три плательщика социальных налогов?! Это соотношение соблюдалось ещё три десятилетия назад. Начальник главного управления пенсий и пособий Национальной кассы социального страхования Ольга Михаеш, выступая недавно в одной из телепередач, сообщила, что плательщиков взносов соцстрахования в 2021 году было около 400 тыс., а пенсионеров – намного больше. И произошла данная и крайне удручающая метаморфоза потому, что уже более одного миллиона граждан Молдовы отправились искать лучшей доли за рубеж, потеряв надежду на возможность достойной самореализации на родине. При этом в последние годы страну ежегодно покидало от 20 000 до 40 000 и более человек. И это не среднестатистические граждане, а наиболее амбициозные, стремящиеся к профессиональному росту и в трудоспособном возрасте, не имеющие явных проблем со своим здоровьем.

Тут бы властям озаботиться тем, как остановить бегство из Молдовы и вернуть уехавших ранее, но вместо этого они приступили к ограблению пенсионеров, которые в абсолютном большинстве свою жизнь отдали служению родине.