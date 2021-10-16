Домой окольными путями: молдаванина задержали при незаконном пересечении границы

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Случай задокументировали в ночь с 15 на 16 октября.

Дежурные сотрудники пограничного участка “Тудора” заметили на охраняемой территории подозрительного гражданина. Как выяснилось, 32-летний уроженец Каушанского района встречался с друзьями недалеко от Одессы. Мужчина уточнил, что забыл свой паспорт, и поэтому решил пересечь молдо-украинскую границу незаконно.

На имя нарушителя был составлен протокол, разбирательство продолжается.

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