Домой окольными путями: молдаванина задержали при незаконном пересечении границы

Домой окольными путями: молдаванина задержали при незаконном пересечении границы

Случай задокументировали в ночь с 15 на 16 октября.

Дежурные сотрудники пограничного участка “Тудора” заметили на охраняемой территории подозрительного гражданина. Как выяснилось, 32-летний уроженец Каушанского района встречался с друзьями недалеко от Одессы. Мужчина уточнил, что забыл свой паспорт, и поэтому решил пересечь молдо-украинскую границу незаконно.

На имя нарушителя был составлен протокол, разбирательство продолжается.

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