Домой не вернулась: в Приднестровье без вести пропала девушка

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УВД города Тирасполь устанавливает местонахождение Марии Спатарь 2001 года рождения. Девушка ушла из дома в селе Терновка первого января. С тех пор на связь не выходит.

Была одета в синюю болоньевую куртку, джинсы вишнёвого цвета. Обута в розовые ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Марии Спатарь, просят звонить по телефону 102 в любом населённом пункте ПМР, 0 (533)9-35-01, 0 (778)218-24. Также можно написать в Viber: +37353393501.

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