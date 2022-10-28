Домой не вернулась: в Дрокии уже неделю ищут пенсионерку

Домой не вернулась: в Дрокии уже неделю ищут пенсионерку

72-летняя жительница села Никорень Дрокиевского района ушла из дома 21 октября. Близкие до сих пор не знают, где она находится.

Приметы: рост 169 см, среднее телосложение, каштановые волосы, карие глаза. Была одета в разноцветную куртку, чёрные брюки, на голове был розовый платок.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении женщины, просят звонить по номерам: 060201226, 025222980 или 112.

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