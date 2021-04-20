Домнике Маноле “не хватает” зарплаты в 45 тысяч леев в месяц

Домнике Маноле “не хватает” зарплаты в 45 тысяч леев в месяц

Почти 45 тысяч леев ежемесячно получала в прошлом году председатель КС Домника Маноле. Согласно декларации о доходах за прошлый год, её заработок составил 532 607.75 леев. Кроме того, Маноле получает ещё и пенсию – почти 21 тысячу леев в месяц.  

Однако председатель КС говорит, что ей этого недостаточно. В декабре 2020 года Маноле обратилась к парламенту с просьбой рассмотреть возможность повышения зарплат.

– Объем работы вырос в 5 раз, а число сотрудников осталось тем же, и уровень оплаты их труда очень низкий, – жаловалась Маноле, пишет ntv.md. 

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