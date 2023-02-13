Дом-музей Пушкина в Кишинёве отметил 75-й день рождения

0

Дом-музей Александра Пушкина в Кишинёве отмечает юбилей. С момента открытия первой экспозиции прошло ровно 75 лет, передаёт телеканал «МИР 24».

В комплексе несколько зданий. Самый ценный – дом купца Наумова. В нём русский поэт прожил первые месяцы южной ссылки. В Бессарабию его отправили за вольнодумство. В экспозиции нет оригинальных вещей, однако все предметы максимально приближены к пушкинской эпохе. Старинная мебель, ковры, посуда, письменный стол. Также есть точные копии рукописей и портрет Пушкина, написанный неизвестным художником. Его обнаружили в архивах музея.

– Борис Трубецкой, первый директор дома-музея Пушкина, нашёл документы и доказал, что Александр Сергеевич Пушкин жил в заезжем домике купца Наумова. То есть это научно доказанный факт, – отметил директор дома-музея А.С. Пушкина в Кишинёве Вадим Дрелинский.

В честь юбилея для посетителей музея организованы лекции. Также подготовили предметы и книги, которые посвящены жизни и творчеству поэта в Бессарабии.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.