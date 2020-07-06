Дом-музей Пушкина в Кишиневе отремонтируют к сентябрю (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провел сегодня рабочую встречу с новым директором кишиневского Дома-музея А.С. Пушкина Вадимом Дрелинским. В беседе участвовал также муниципальный советник Александр Одинцов.

Стороны обсудили текущие вопросы, касающиеся нормального функционирования этого уникального в своем роде культурно-исторического объекта.

– Самая важная задача на сегодняшний день – скорейшее и качественное проведение ремонтных и реставрационных работ, которые планируется закончить к сентябрю, когда мы будем отмечать 200-летие начала бессарабской ссылки великого русского поэта. Обещал оказать всестороннюю поддержку Дому-музею, который является еще и важным связующим звеном между народами и культурами Молдовы и России, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети по итогам состоявшейся беседы.

В этом же контексте он приветствовал договоренность, достигнутую недавно кишиневским Домом-музеем с аналогичным учреждением из Санкт-Петербурга. Коллеги из северной столицы России также обещали оказать посильную помощь, добавил президент.

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