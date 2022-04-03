Дом Игоря Гросу за год “подорожал” в 8 раз

Дом, в котором живёт председатель парламента Игорь Гросу, за год “подорожал” примерно в 8 раз. Согласно поданной за 2021 год декларации, рыночная стоимость недвижимости площадью 121,7 кв.м., купленной в 2011 году, составляет 1 миллион 900 тысяч леев.

Ранее Гросу указывал кадастровую стоимость жилища – 231 тыс. леев, пишет unimedia.info.

Председатель парламента также владеет 8 участками, ещё одним домом и квартирой, торговым помещением и автомобилем Volkswagen Touran, произведённым в 2009 году и купленным в 2017-м за 7800 евро.

Коллаж источника.

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