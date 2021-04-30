Долгожданная новость: вакцинация “Спутником V” в Молдове начнётся 4 мая (ВИДЕО)

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Сегодня в Республику Молдова поступила 71 тысяча доз второго компонента вакцины “Спутник V”. Иммунизация препаратом начнётся уже в ближайший вторник, 4 мая.

Как и в минувшую субботу, спецгруз был доставлен в Кишинёв российским самолётом. Все расходы на транспортировку взяла на себя Российская Федерация.

Вторую партию вакцины в Международном аэропорту Кишинёва встречали пятый президент страны, председатель ПСРМ Игорь Додон, спикер парламента Зинаида Гречаный, посол России в Молдове Олег Васнецов и госсекретарь Министерства здравоохранения Молдовы Игорь Куров. Председатель Парламента РМ снова поблагодарила руководство России и лично Владимира Путина за оказанную нашей стране поддержку, а также подтвердила готовность Республики Молдова закупить российскую прививку.

– Насколько я знаю, первая доза уже распределена по территориям. Со вторника, скорее всего, её начнут использовать. Прошу передать мою личную благодарность Владимиру Путину за оказанную народу Молдовы помощь. Это поможет нам преодолеть санитарный кризис, в котором оказалась не только наша страна, но и другие государства. На следующей неделе я готова провакцинироваться “Спутником V”, – сказала она.

Гречаный также поблагодарила за содействие Игоря Додона, отметив, что он занимался всеми техническими моментами, наряду с Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты. Посол России в Молдове Олег Васнецов выразил надежду на то, что российская вакцина поможет медицинской системе и гражданам РМ, а также позволит создать коллективный иммунитет от коронавируса. Он также отметил, что ещё 40 тысяч доз вакцины прибудут в Кишинёв в ближайшее время. А представитель Минздрава Игорь Куров подтвердил, что первый компонент прививки распределён по территориям. Вакцинацию “Спутником” готовы начать уже со вторника.

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