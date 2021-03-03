Долгая дорога домой: подруги решили незаконно пересечь молдо-украинскую границу

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Накануне сотрудники Пограничной полиции в Тудоре получили информацию от украинских коллег о том, что две гражданки пытаются незаконно пересечь границу.

Примерно в 1 км от линии госграницы были задержаны две женщины без документов. Они сообщили, что являются гражданками Молдовы. Прошлым летом они нелегально добрались пешком до Украины, а сейчас тем же способом пытались вернуться домой.

Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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