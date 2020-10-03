Документы, спасённые во время пожара в филармонии, будут оцифрованы Национальной библиотекой

Документы, спасённые во время пожара в филармонии, будут оцифрованы Национальной библиотекой

Коллекция документов из библиотеки филармонии будет оцифрована. Об этом сообщила директор Национальной библиотеки РМ Елена Пинтилей руководству Министерства просвещения, культуры и исследований в ходе посещения учреждения.

Пинтилей отметила, что в распоряжение артистов будут предоставлены музыкальные ноты и публикации, существующие в коллекциях Национальной библиотеки Республики Молдова.

Директор Национальной филармонии Светлана Бивол уточнила, что связалась с коллегами из Румынии, которые готовы предоставить копии музыкальных партитур, которые они хранят в своих библиотеках. Кроме того, Национальный симфонический оркестр “Телерадио-Молдова” и Органный зал помогут восстановить коллекцию документов филармонии, пишет ipn.md.

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