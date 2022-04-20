Документы гражданского состояния теперь можно получить в любом столичном центре выдачи, независимо от места жительства заявителя

Документы гражданского состояния теперь можно получить в любом столичном центре выдачи, независимо от места жительства заявителя

Об этом уведомляет Агентство государственных услуг.

Граждане, которые зарегистрированы или проживают в Кишинёве, а также те, кто не имеет прописки или не может подтвердить своё место жительства в стране, могут обратиться за услугами (подача заявления о заключении брака, получение свидетельства о рождении, регистрация заграничного свидетельства о браке, получение дубликатов или выписок из актов гражданского состояния и др.) в любой из следующих многофункциональных центров АГУ:

Центр №1, Кишинёв, ул. М. Витязул, 11/1;
Центр №2, Кишинёв, ул. А. Пушкина, 47;
Центр №3, Кишинёв, ул. М. Садовяну, 17;
Центр №4, Кишинёв, бул. Дечебал, 6.

Ранее заявления на получение документов гражданского состояния подавались только по месту жительства заявителя.

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