Документы для нахождения в приграничной зоне теперь можно получить онлайн

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Ряд разрешительных документов от Пограничной полиции можно будет запрашивать онлайн благодаря запущенной сегодня информационной системе “E-permis”. Услуга бесплатная.

Как сообщил глава ведомства Росиян Василой, в течение 2022 года сотрудники Пограничной полиции выдали около 28 тысяч разрешительных документов. Их оформление на бумаге требует много времени. С запуском новой услуги разрешения будут доступны в день обращения. Создание информационной системы обошлось примерно в 600 тысяч леев, деньги были выделены из госбюджета.

На платформе можно будет запросить 6 документов, в том числе разрешения на доступ в пограничную зону для граждан РМ и иностранцев, разрешение на охоту, разрешение на допуск плавучих транспортных средств в зону государственной границы, временное разрешение на пропуск через государственную границу и разрешение на деятельность в пунктах пропуска для юридических лиц, пишет moldpres.md.

Чтобы подать заявление онлайн, гражданам необходимо зайти на веб-страницу Пограничной полиции, раздел «Электронное разрешение». Далее следует заполнить анкету с личными данными и отправить заявку. Её рассмотрят сотрудники Пограничной полиции и примут решение о выдаче разрешения онлайн.

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