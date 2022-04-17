Доктор заявил об опасности потери зрения после COVID-19

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После COVID-19 может произойти полная потеря зрения. Связано это с риском развития тромбозов сетчатки.

Об этом рассказал доктор медицинских наук из РФ Сергей Токарев.

Зарубежные коллеги опубликовали новые исследования, которые показывают, что в течение ближайших месяцев после COVID-19 у пациентов может возникнуть риск развития тромбоза сосудов сетчатки. В таких случаях сначала нарушается питание сетчатки, потом возникает ишемия, дегенерация сетчатки, вплоть до её возможной отслойки и полной слепоты. На ранних стадиях можно провести операцию, лазеркоагуляцию, но в запущенных случаях лечить будет крайне сложно, человек может стать инвалидом по зрению. Поэтому при появлении первых и необычных симптомов: туман в глазах, искры, звёздочки и плавающие мушки, снижение остроты зрения, — нужно срочно обратиться к врачу-офтальмологу, — заявил Токарев.

Он добавил, что коронавирус также может напрямую поражать и сами клетки сетчатки, пишет ura.news.

Новые исследования показывают, что коронавирус, как ранее было известно, может не только поражать нервные клетки, но и клетки сетчатки и размножаться в них. В итоге могут пострадать так называемые светочувствительные и ганглиозные клетки, которые отвечают за световосприятие и зрение в целом. А учитывая то, что у нас немало людей с миопией, то есть близорукостью, а соответственно, с дистрофией сетчатки, то мы понимаем, что эти люди оказываются особенно уязвимыми. Поэтому после COVID-19 переболевшим в обязательном порядке нужно обследовать глазное дно, проверить остроту зрения, так как она может снизиться, и наблюдаться в динамике в случае необходимости, — подчеркнул Токарев.

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