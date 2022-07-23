Доктор рассказала, какие продукты помогут улучшить память и внимание

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Если у вас проблемы с памятью и вниманием, очень возможно, что причина – в недостатке витамина В1 (тиамина). Сколько нам нужно этого витамина и как организовать питание, чтобы избавиться от дефицита, рассказала эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Антипова.

– Тиамин (витамин В1) относится к группе водорастворимых витаминов и необходим для полноценного углеводного и жирового обмена в организме. Он входит в состав многих ферментов и коферментов, поддерживающих нормальную работу нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной систем. Но, к сожалению, самостоятельно мы не можем синтезировать тиамин. Единственный способ восполнить запасы – получить его из пищи или из БАДов, – отметила эксперт, пишет rg.ru.

Почему возникает дефицит витамина В1:

1. Часто обогащённость пищи витаминами снижается в процессе промышленного производства. Например, обработка зёрен пшеницы или ржи при изготовлении муки ведёт к потере оболочек зерна (где и содержится тиамин) – поэтому белая мука высшего или первого сорта обеднена этим витамином.

2. Повышенная потребность в тиамине возникает, если вы едите много сахаросодержащих продуктов, то есть быстрых углеводов. В этом случае организм начинает требовать больше витамина В1, чтобы сохранить нормальный метаболизм и усвоить все поступающие углеводы.

3. Есть ряд продуктов, которые содержат тиаминазы (антитиаминовые вещества), разрушающие витамин В1. К ним относятся свежая рыба и морепродукты. Употребление их в избыточном количестве также чревато возникновением дефицита. Кроме того, кофе, чай и алкоголь могут помешать полноценному всасыванию витамина В1.

В каких продуктах много тиамина?

1. Первенство у бобовых и круп – это овсянка, гречка, горох, фасоль, ржаной и пшеничный хлеб из муки грубого помола, отруби, соя.

2. Картофель – “тиаминовый” лидер среди овощей. За ним следуют морковь и капуста.

3. Мясо и субпродукты – свинина, говядина, печень.

4. Дрожжи.

– Как видим, с помощью грамотно составленного рациона пополнять запасы тиамина совсем не сложно. Но есть и более серьёзные причины, которые приводят к его недостатку. Среди них – заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, врождённое нарушение обмена веществ, а также ранний токсикоз у беременных. В таких случаях корректировка количества витамина B1 проводится под контролем врача, – уточнила Антипова.

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