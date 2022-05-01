Доктор рассказал, как приготовить шашлык без вреда здоровью

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Самое опасное при приготовлении любимого яства майских праздников – это дым, возникающий при сжигании на открытом огне жира. Об этом рассказал доктор медицинских наук Сергей Хомяков.

От воздействия дыма в мясе образуются канцерогены, которые, в свою очередь, способствуют возникновению опухолей. Риск увеличивается при долгой и часто повторяющейся прожарке мяса, передает rg.ru.

Доктор считает, что сильно зажаривать мясо, до появления черной корочки, также не стоит: именно в ней больше всего токсичных веществ. Особенно опасна она для людей, имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом. При этом плохо прожаренное мясо тоже опасно, потому что в нем могут остаться паразиты, причина различных заболеваний.

Чтобы уменьшить риск появления канцерогенных веществ, лучше при разжигании костра использовать не вторичный продукт сгорания угли, а дрова. Вредно также использовать различные смеси для розжига, копоть которых также токсична.

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