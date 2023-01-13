Доктор назвал смертельно опасный витамин

Доктор назвал смертельно опасный витамин

Витамин Е, считающийся полезным для сердца, является смертельно опасным для здоровья. Об этом заявил российский врач-кардиолог Александр Мясников.

Те, кто пили [витамин Е], умирали чаще, чем те, кто не пили его, — сказал Мясников.

По словам доктора, то, что витамин E повышает риск развития смерти, стало известно после исследований, проведённых в 2000-х годах. В их результате, добавил Мясников, была опровергнута польза и других синтетических витаминов для сердца: селена и витамина А, пишет ura.news.

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