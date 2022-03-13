Доктор Мясников перечислил самые полезные для сердца продукты

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала “Россия 1” рассказал о продуктах, помогающих предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.
По словам медика, наиболее популярной считается средиземноморская диета, включающая в себя фрукты, овощи и рыбу. Тем не менее есть и специфические продукты, помогающие снизить уровень “плохого” холестерина в организме, отмечает ria.ru.
– Активно снижают “плохой” холестерин орехи, черный шоколад с содержанием какао не менее 70 процентов, дикий красный рис, – пояснил Мясников, добавив, что самое главное — избегать калорийной пищи, ведущей к набору веса, а также продуктов с высоким содержанием животных жиров.
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