Доктор Комаровский рассказал о правилах лечения омикрон-штамма в домашних условиях

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Известный врач-педиатр Евгений Комаровский перечислил правила лечения омикрон-штамма коронавирусной инфекции в домашних условиях.

Первое, на что обратил внимание специалист, — не стоит принимать самостоятельно антибиотики и прочие серьёзные препараты.

– Вам однозначно нужен постельный режим, если есть вялость, слабость. Если вам реально плохо и хочется полежать, конечно же, полежите. Но вы должны понимать, что если вы можете встать и пройтись, можете сидеть, то надо двигаться, — сказал Комаровский, подчеркнув, что дыхательная мускулатура лучше всего работает в вертикальном положении.

Врач призвал не заставлять себя есть, если не хочется. Общие рекомендации относительно продуктов питания — лёгкая пища, желательно полужидкая и насыщенная углеводами. При этом Комаровский напомнил об обильном питье — жидкости нужно потреблять много вне зависимости от желания, так как это воздействует на вязкость крови и мокроты.

– Воздух должен быть чистым. Проветривать по максимуму. Температура — не выше +20 °С. Вы не должны мёрзнуть, но оптимально — +20 °С, — сказал он, передаёт russian.rt.com.

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