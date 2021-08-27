Доказано, что “Спутник V” защищает от тяжёлой формы штамма “дельта”

Доказано, что “Спутник V” защищает от тяжёлой формы штамма “дельта”
Результаты независимого исследования, проведенного учеными из Санкт-Петербурга, подтверждают, что российская вакцина “Спутник V” хорошо противостоит варианту коронавируса дельта и эффективно защищает от тяжелой формы COVID-19. Статья опубликована на сервере препринтов medRxiv. О ней сообщает журнал Science. 

В работе участвовали почти 14 тысяч пациентов с симптомами коронавирусной инфекции и подтвержденным диагнозом COVID-19, которые проходили обследование методом компьютерной томографии в медицинских центрах города. Как минимум за две недели до начала исследования 1291 человек из них был полностью вакцинирован. Ученые отмечают, что они не рассматривали случаи частичной иммунизации, а также не сравнивали действие различных препаратов, а исходили из того, что подавляющее большинство привитых в Санкт-Петербурге — около 96 процентов — получили “Спутник V”.

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