Дойти до ручки

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Какие ошибки чаще всего совершают гипертоники?

Анна Шатохина

Артериальная гипертония – одна из самых распространённых патологий. По данным статистики, ей подвержена почти половина жителей развитых стран мира. Она опасна, так как нередко имеет скрытое течение, приводя к разрушению организма незаметно.

При этом её серьёзность недооценивают сами больные с подтверждённым диагнозом – в ходе терапии они совершают ряд критически опасных ошибок. Каких именно, рассказал врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров.

Ошибка первая – прекращать приём таблеток, когда давление приходит в норму

Около половины пациентов кардиолога с подтверждённым диагнозом «гипертония» относятся к своему лечению без должного внимания. Они попросту прекращают пить таблетки, когда их состояние нормализуется. И это – большая ошибка!

Делать так не нужно, потому что все препараты имеют определённый период действия. И после того, как человек прекращает их приём, максимум в течение 2-3 дней давление снова начнёт повышаться. И опасность не только в этом: такие качели, когда давление то нормализуется, то повышается вновь – чреваты развитием сосудистых катастроф: инфарктов и инсультов. Также подобное состояние может стать причиной тромбозов.

Ошибка вторая – назначать себе лечение самостоятельно по советам родственников и друзей

Гипертония является хроническим заболеванием. А терапию таких патологий должен назначать только врач. Ведь он предварительно проводит оценку состояния пациента, учитывает особенности его организма и принимает к сведению результаты анализов и обследования.

Лечение и самолечение недопустимы, потому что современная лекарственная терапия подразумевает индивидуальный подход. Например, если у человека есть ожирение, хронический бронхит или сахарный диабет, заболевание почек, тут требуются определённые комбинации лекарств. То же самое актуально и для людей в возрасте. И такую комбинацию может подобрать только врач с учётом всех нюансов. Самолечение опасно тем, что человек может навредить себе и привести к повреждению внутренних органов.

Ошибка третья – игнорировать лечение, считая, что организм сам приспособится

Нет, такого не будет, артериальная гипертония – заболевание, которое в первые полгода-год может быть обратимым только в том случае, если человек молодой (моложе 50 лет) и у него лишь 1-2 фактора риска – например, низкая физактивность или вредная привычка. Если же у него уже 2-3 фактора риска и болезнь есть больше года, то никакая коррекция образа жизни не сможет привести к приспосабливанию организма или избавлению от гипертонии.

Ошибка четвёртая – не менять образ жизни, даже соблюдая лекарственное лечение

Если человек, несмотря на скрупулёзный приём лекарственных препаратов и соблюдение схем, предложенных врачом, не меняет свой образ жизни, хорошего результата не будет. Если гипертоник продолжает выпивать и курить, есть жирную пищу, злоупотребляет солью (которой можно не больше 5 граммов в день), мало двигается, то лекарственная терапия окажет на него максимум половину своего эффекта. В случае, если это продолжается длительно, эффективность терапии снижается.

Поэтому к медикаментозной терапии обязательно надо подключать и коррекцию образа жизни – нормализовать питание, бывать на свежем воздухе, отказаться от вредных привычек, соблюдать правильный режим труда и отдыха, иметь полноценный сон.

Ошибка пятая – резко и быстро снижать давление

Каждый человек, страдающий от повышенного давления, знает, какими препаратами можно снижать показатели. Но тут важно понимать, что резкое снижение давления опасно развитием коллапса и ухудшением состояния пациента. В такой ситуации высоки риски развития ишемического инсульта.

Есть такие цифры для ориентира. Если давление больше, чем 160 мм рт. ст., то в первые два часа можно снизить его лишь на 20-30 мм рт. ст. До нормы (привычного) давления корректировать его надо в течение суток. При резком снижении может закружиться голова, и человек даже может потерять сознание.

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Состояние «на грани»

Актуальная проблема сегодня – артериальная гипертония. Она широко распространена (по некоторым данным статистики, такой диагноз подтверждён у 40% людей). При этом крайне опасна, так как приводит к развитию сердечно-сосудистых болезней.

Как правило, отмечают медики, диагностируется довольно поздно, когда уже начинаются осложнения или даже случились грозные сердечно-сосудистые события, например, инсульт или инфаркт миокарда. Кроме того, повышение давления увеличивает риски развития деменции и становится причиной необратимых изменений в органах, называемых мишенями – глаза, сердце и почки.

Бывает первичной, а встречается и вторичная, развивающаяся на фоне различных заболеваний, например, проблем с почками, крупными артериальными сосудами, эндокринными железами и т. д. Поэтому крайне важно диагностировать проблему ещё на стадии предгипертонии. Что же это такое, рассказала врач-терапевт, кардиолог, эндокринолог Татьяна Романенко.

Что такое предгипертония?

Чтобы понимать, что собой представляет предгипертония, важно разбираться в цифрах. Так, под артериальной гипертонией понимают состояние, когда давление начинается от цифр 140/90 мм рт. ст. и выше. Причём это должно подтвержаться как минимум тремя измерениями на тонометре в спокойной обстановке в разное время. При этом не должно быть дополнения в виде препаратов, повышающих или понижающих давление.

Предгипертонией считают сегодня показатель давления 130-140/80-89 мм рт. ст. Другое название такого состояния – 1-я стадия болезни. Такое состояние обычно не требует назначения лекарственной терапии, а лечить его можно лишь коррекцией образа жизни.

Доказана в ходе многих различных исследований позитивная роль снижения употребления поваренной соли в рационе человека. Также удержать давление и не дать развиться тяжёлой гипертонии помогут:

коррекция и удержание массы тела;

регулярные физнагрузки;

добавление в рацион большего количества овощей и фруктов.

Все эти меры необходимы для изменения предыдущего нездорового образа жизни, который, собственно, и привёл к развитию повышенного давления.

Так, например, если похудеть на 5 кг, то это помогает снизить давление в среднем на 4,4/5,6 мм рт. ст. Казалось бы, довольно небольшой показатель, но если это сочетать с другими принципами здорового образа жизни, то этот комплекс может быть значительным в деле коррекции давления.

Что касается количества соли при предгипертонии – чем меньше её будет, тем лучше. Не больше 5 граммов в сутки. И, конечно же, стоит исключить продукты со скрытой солью – различные полуфабрикаты, колбасы, соусы. Отказ от

1 грамма соли помогает снизить давление на 1,2 мм рт. ст. А значит, стоит перестать досаливать и уж тем более пересаливать пищу.

Польза здорового образа жизни в случае с предгипертонией очевидна. Ведь она помогает не дать развиться тяжёлой гипертонии и не сажает человека на пожизненный приём лекарств.

Когда нужна лекарственная терапия?

Лекарственная терапия требуется только на 2-й и 3-й стадиях болезни. И это уже не предгипертония. Препараты обязательно должен назначать врач с учётом состояния пациента и имеющихся у него осложняющих патологий, например, сахарного диабета. При этом современные препараты не только снижают давление, но и существенно улучшают качество жизни человека.

Как определить, что у вас?

Чтобы оценить своё состояние, не требуется чего-то особенного. Достаточно просто правильно измерить давление. Сделать это надо несколько раз за день, когда вы спокойны. Затем следует сравнить все показатели. Если у вас цифры 130/80 мм рт. ст, значит, есть риск предгипертонии и следует принимать срочные меры по коррекции своей жизни, чтобы не допустить более грозного заболевания. Тем более, что это вполне по силам каждому.

Если цифры ещё выше, можно задуматься о гипертонии в полном её смысле. Стоит обратиться к врачу, чтобы пройти обследование и получить рекомендации по лечению.

А ещё лучше заранее заняться профилактикой, особенно если в семье были случаи гипертонии. Достаточно поменять свои пищевые привычки, добавить движения, минимизировать стрессы и относиться к себе с большей заботой.