Доходы в бюджет за год сократились почти на 38%

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Доходы в бюджет в августе 2023 года (по данным на 23 августа) по сравнению с августом прошлого года сократились почти на 38% – с 4,9 млрд леев до 3,1 млрд леев. Наибольшее влияние на снижение поступлений оказали кредиты внешних партнёров – по сравнению с 2022 годом их объём упал с 1,9 млрд леев до 81,5 млн леев. Кстати, за 7,5 месяцев 2023 года в бюджет поступило на миллиард леев меньше внешнего финансирования, чем в 2022-м году.

При этом поступления от сбора налогов выросли на 21%, а поступления со стороны Таможенной службы снизились на 5%, пишет https://t.me/ybp_mdru.

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