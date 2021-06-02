Доходы в бюджет от Таможенной службы выросли на 25%

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Доходы в бюджет от Таможенной службы за первые 5 месяцев 2021 года составили более 10,2 млрд леев, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Показатель доходов увеличился на 21% по сравнению с 2019 годом. В то же время, в мае этого года поступления от Таможенной службы в госбюджет составили более 2,1 млрд леев, что примерно на 45% больше, чем в том же месяце 2020 года, передаёт moldpres.md.

За последний месяц оформлено 43 942 таможенные декларации, поток транспортных средств составил 204 923. Самыми загруженными таможенными пунктами были “Леушень” и “Скулень” – 65 542 и 37 468 пересечений соответственно.

Также за отчетный период было выявлено 737 нарушений таможенного законодательства, составлено 322 протокола о нарушении и наложены штрафы на сумму более одного миллиона леев.

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