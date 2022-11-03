Доходы Национальной медицинской страховой компании выросли

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Национальная медицинская страховая компания за январь-октябрь 2022 г. накопила в фондах обязательного медицинского страхования около 9,9 млрд леев (более 518 млн евро), что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным ведомства, большая часть доходов поступает от взносов на медицинское страхование в виде процента от заработной платы. Они достигли почти пяти миллиардов леев, что на 579 миллионов больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Сборы по обязательному медицинскому страхованию в фиксированной сумме составили более 127 миллионов леев, что на четыре миллиона меньше по сравнению с первыми десятью месяцами прошлого года.

Прочие поступления, в том числе страховые взносы, уплаченные резидентами парка информационных технологий, составили более 121 млн леев, что примерно на 50 млн больше суммы, зарегистрированной за аналогичный период прошлого года.

Трансферты из государственного бюджета составили 4,7 млрд леев (+196 млн).

В то же время за указанный период из средств страховой компании были произведены расходы на общую сумму более 9,7 млрд леев, из которых 9,6 млрд леев были переведены на счета контрактных поставщиков медицинских и фармацевтических услуг, передаёт moldpres.md.

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